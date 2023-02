Com proposta de Rafael Fonteles, 300 ônibus podem voltar a circular em Teresina

As medidas anunciadas pelo governador Rafael Fonteles (PT) para o transporte coletivo de Teresina tendem a colocar cerca de 300 ônibus em circulação na capital. Isso é o que defende o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzé Silva (PT) que trouxe à tona o problema desde sua posse como novo presidente do Poder Legislativo.

O conjunto de medidas do governo terá impacto financeiro de R$ 3 milhões, o que suprirá mais da metade dos R$ 5 milhões de déficit calculado pelos empresários que operam o transporte e por motoristas e cobradores. Franzé Silva defendeu que o prefeito Dr. Pessoa (Republicanos) também apresente uma proposta para arcar com o restante do valor.

“Esperamos, agora, que o prefeito Dr. Pessoa possa fazer a parte dele e acabar com o sofrimento que as pessoas passam na cidade de Teresina em relação à condução através do transporte público”, disse.

As medidas

O governador apresentou que encaminhará para apreciação da Alepi a redução de 50% no ICMS do óleo Diesel para ônibus que realizam o transporte coletivo municipal, a isenção total do IPVA para novos ônibus utilizados no setor e o pagamento, por parte do Governo do Estado, do valor correspondente a subsídios, como o garantido por lei aos estudantes.

Um grupo de vereadores já havia encaminhado ao prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, um documento com proposições para tentar solucionar a crise do transporte público da capital. Na minuta, os parlamentares recomendam elevar o número de veículos em circulação e requisitam um acordo com o Setut que seja cumprido pela gestão.

