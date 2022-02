“Estamos caminhando juntos”, diz Mão Santa ao declarar apoio a Sílvio Mendes

O prefeito de Parnaíba, Mão Santa, declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Piauí, Sílvio Mendes, durante um encontro entre os dois políticos no litoral. Em um vídeo gravado no final de semana, Mão Santa e Gracinha Moraes Sousa, que deve ser candidata a deputada estadual, aparecem confirmando apoio e enaltecendo qualidades de Sílvio Mendes.

“Nós estamos caminhando junto. Eu acho que o caminhante faz o caminho. Você está caminhando. Você tem uma história muito bela, tanto na profissão e você é um homem honesto e honrado”, disse o prefeito Mão Santa ao lado de Sílvio.

O apoio de Mão Santa à Sílvio Mendes acontece após conversas do grupo político do prefeito com o MDB, partido que deve indicar o vice na chapa governista, e encontro de Mão Santa com Rafael Fonteles, pré-candidato do PT ao governo.

Sílvio Mendes no lançamento da pré-candidatura de Gracinha (Foto: Reprodução / Facebook)

Principal nome de oposição na disputa pelo Palácio de Karnak, Sílvio Mendes recebeu também a declaração de apoio de Gracinha Moraes Sousa. Ele afirmou que palavra vale mais que papel para reforçar que a oposição pode contar com seu empenho na campanha.

“Sílvio Mentes nós somos por acreditar no senhor. Nós não somos porque alguém pediu. Foi o que eu conversei com o senhor. Para mim entrar numa campanha, o pessoal me conhece, o parnaibano me conhece bem, eu tenho que acreditar”, disse.

Sílvio Mendes participou durante o final de semana do evento realizado na casa do prefeito Mão Santa que oficializou a pré-candidatura de Gracinha Moraes Sousa a deputada estadual.

