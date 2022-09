“Estão querendo me matar”, diz vereadora Thanandra em meio a protesto de carroceiros

A vereadora Thanandra Sarapatinhas (Patriotas) se manifestou nas redes sociais, na manhã desta terça (06), em meio aos protestos de carroceiros em frente à Câmara Municipal de Teresina. De acordo com a parlamentar os carroceiros teriam a ameaçado de morte. A revolta dos trabalhadores se deu por conta de um Indicativo de Projeto de Lei da vereadora que proíbe o uso de animais para tração em Teresina.



Por meio de uma breve transmissão nas redes sociais a vereadora chegou a discutir com os carroceiros e “manda beijos” em sinal de ironia aos trabalhadores. A parlamentar revelou ainda que estaria sofrendo ameaças de morte. “Bom dia com a manifestação aqui em frente a Câmara, o projeto pelo fim das carroças. Não querem acabar com as carroças, eles querem continuar escravizando os animais. Já falaram que querem a minha cabeça, que vão me matar. É sobre isso, a gente tenta evoluir, quer ajudar e o povo quer me matar. Tá uma quentura da peste aqui, maltratando os animais”, disse a vereadora.

Durante a transmissão Thanandra comparou Teresina a grandes capitais do país, e defendeu que o projeto não irá tirar empregos. “O projeto está condicionado a cada carroceiro ter emprego, a prefeitura colocar eles no mercado de trabalho, na CTA, ninguém vai ficar sem emprego. Os animais vão para a adoção, para trabalhar com equoterapia, em Belo Horizonte já se acabou isso, em Fortaleza, Recife, todas as cidades já acabaram, por que aqui não pode acabar? Tem bicho com perna quebrada, nunca tomaram remédio de verme. Conto com todos vocês meus amigos, mas isso tem que acabar”, disse a vereadora.

