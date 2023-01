“Estou tentando salvar Teresina”, diz Robert Rios em reunião com vereadores na Câmara

O Vice-Prefeito de Teresina Robert Rios (PSB) está neste momento em reunião com vereadores na Câmara Municipal de Teresina. Ele foi chamado para dar esclarecimentos aos parlamentares do legislativo municipal sobre as declarações dadas na última quarta-feira (25), quando anunciou o seu afastamento político da gestão de Dr. Pessoa. Ao romper com a atual gestão municipal, ele disse que certas ações dos parentes do prefeito dentro da gestão são contra "tudo que ele aprendeu na Policia Federal".

Robert Rios se reúne com vereadores na Câmara Municipal de Teresina (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Ao falar com a imprensa, Robert disse que a decisão de romper com Dr. Pessoa não tem motivação política. “Minha esposa não é candidata, filho meu não é, parente nenhum meu é candidato. As pessoas fazem as coisas por patriotismo. Eu sou vice-prefeito de Teresina, eu sou o único naquela prefeitura que não é nomeado pelo prefeito, que pode reagir a algumas coisas. Estou fazendo a minha missão, fiz isso a vida toda. A minha parte é comunicar para a Polícia Federal, ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), ao Procurador de Justiça e a Câmara de Vereadores”, disse.

Da união ao rompimento: veja fotos da relação política entre Dr. Pessoa e Robert Rios



(Foto: Tarcio Cruz / O DIA)

Ao ser indagado sobre a possibilidade de impeachment, o Vice fez uma auto referência, dizendo que “em duas coisas o Robert Rios não vai colocar o seu nome, nem em corrupção e nem em golpe”. Ele ainda rebateu a tese surgida de que o rompimento seria uma retaliação a alguma investigação na Secretaria de Finanças, pasta que ele conduziu no início da gestão atual, mas que saiu alegando que seria para a disputa eleitoral.

“Não existe nada. Eu não sou secretário desde abril do ano passado. Não há qualquer coisa errada nas Finanças. Quando eu digo que os órgãos de controle precisam fazer uma investigação, investigue também o Robert Rios. Podem ficar à vontade. 99% de quem trabalha lá são concursadas”.

“Eu não tenho nenhuma raiva do Dr. Pessoa. Pelo contrário, gosto muito dele. Eu estou tentando é salvar Teresina. Dr. Pessoa não está no comando, que está no comando é a família dele”. E disparou: “Eu sou Vice-Prefeito de Teresina, mas eu não acompanho mais a gestão”.

Vereadores pedem a documentação da denúncia de Robert Rios

Durante a reunião, alguns vereadores comentaram as falas do Vice-Prefeito. Dudu (PT) afirmou que são sérias as denúncias, porém exigiu a documentação que comprove o que foi falado. “Não foi qualquer pessoa que saiu falando aos ventos informações. Foi alguém da própria gestão que está colocando. Mas a gente precisa da documentação. Eu costumo dizer que não podemos ouvir qualquer tipo de denúncia sem tentar investigar”.

“Quero saber qual é a documentação que ele tem, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. A Câmara, TCE, TCU, Ministério Público Estadual e Federal, Polícia Federal; todos tem que ter conhecimento de qualquer um tipo de mazela na gestão pública”, exigiu o petista.

O vereador Edson Melo (PSDB) disse que é necessário prosseguir nas investigações das denúncias. “Ele apresentou um relatório de uma auditoria que iniciou em 2021 e foi concluída em 2022. E esse relato mostra muitos problemas tanto formais quanto como de organização administrativa. Mas é uma auditoria encomendada por ele próprio. Então, ouvimos uma parte e vamos ver tecnicamente porque essa auditoria deveria ter uma sequência de providências e que deveriam chegar no Ministério Público”.

“É melhor a gente se embasar em denúncias provadas e não em suposição”, complementou Edson Melo.

