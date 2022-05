“José Serra não é médico e foi um bom ministro da Saúde”, diz Luís André ao assumir SEMAM

O vereador Luís André, empossado nesta sexta-feira (06/05) como novo secretário de Meio Ambiente de Teresina, evitou comentar as críticas que recebeu, como uma mensagem do pré-candidato ao governo do Piauí, Sílvio Mendes, que apontou a formação do parlamentar em Direito para questionar sua nomeação para a pasta.

“O José Serra não é médico e foi um ministro da Saúde. Minha resposta é essa”, disse Luís André ao ser questionado pela imprensa. Em outro momento, perguntado sobre uma proposta defendida pelo prefeito Dr. Pessoa de transposição do Rio Parnaíba, Luís André esclareceu que questões específicas da área serão debatias com os técnicos da secretaria.

O novo secretário afirmou que um dos objetivos de sua gestão será a integração da pasta com outras secretarias, como Esporte e Cultura. “Vamos reunir a equipe a partir de segunda-feira e fazer o planejamento do mês de maio. Vou precisar muito da ajuda dos vereadores com emendas parlamentares, porque a pasta do Meio Ambiente envolve também o esporte, atividades culturais nos parques. Vamos fazer uma boa gestão”, disse.

A decisão de Luís André de assumir a secretaria desestabilizou a chapa de deputados federais do União Brasil e recebeu uma mensagem dura de Sílvio Mendes. Em um grupo de WhatsApp, o pré-candidato ao governo comunicou aos demais membros a desistência do vereador se mostrou chateado. “Desejei sucesso e será substituído por quem não desiste de um Piauí melhor”, diz um trecho da mensagem.

