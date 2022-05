Sílvio Mendes demonstra chateação com desistência de Luís André

A desistência do vereador Luís André (União Brasil) em, disputar uma vaga de deputado federal nas eleições deste ano parece ter irritado o pré-candidato ao governo Sílvio Mendes. O parlamentar que era entusiasta da formação da chapa para federal, voltou atrás e deverá assumir pasta na gestão do prefeito Dr. Pessoa.

Em mensagem no grupo de WhatsApp, que reúne os pré-candidatos do União Brasil, Sílvio comunicou a decisão de Luís André e chegou a debochar do cargo que o vereador deve assumir, já que é formado em Direito.

“Hoje pela manhã o vereador de Teresina Luiz André, ex-presidente estadual do União Brasil/Piauí, comunicou a decisão de não ser mais candidato na nossa chapa. Aceitou o convite pra ser secretário municipal de agricultura de Teresina (é formado em Direito)”, escreveu.

Ao final, Sílvio revela que teve uma conversa com Luís André e mandou um recado em tom de chateação. “Desejei sucesso e será substituído por quem não desiste de um Piauí melhor”, completou. A saída de Luís André desestrutura a estratégia do partido na tentativa de fazer um deputado federal.

Luis André no Meio Ambiente

O Dia apurou que está definida a ida de Luís André para a administração municipal. Porém, não está confirmada a pasta que ele deverá assumir. De início, o nome do vereador foi cogitado para a Secretaria de Agricultura, mas ganhou força a tendência do parlamentar ficar com a Secretaria de Meio Ambiente. Luis André não retornou os contatos de O Dia.

