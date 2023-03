“Não sou oposição a Teresina”, diz Graça Amorim sobre possível apoio à Dr. Pessoa

Com a saída de Valdemir Virgino (Sem Partido) para assumir a Semjuv, a primeira suplente do Progressistas Graça Amorim assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Teresina (CMT) nesta quarta-feira (29). E quando questionada sobre se seria aliada ou oposição ao prefeito Dr. Pessoa, Graça disse: “Não sou oposição a Teresina”.

“O Valdemir Virgino recebeu um convite para ser secretário municipal e como sou a primeira suplente, eu assumi. Sempre trabalhei por Teresina e jamais vou fazer oposição para a cidade de Teresina. Tudo aquilo que for bom, todo projeto de lei, obras ou serviços, a Graça Amorim votará favorável”, disse. E complementou: “Eu ajudarei o líder do prefeito (na Câmara) Antônio José Lira”.

Quanto às eleições municipais, a vereadora novamente evitou falar em apoio para a reeleição do atual chefe do executivo municipal. “Eleições eu só vou tratar em 2024. Este ano é de muito trabalho pela cidade, tem muito por fazer. Estou no Progressistas por conta da cota feminina e continuo no Progressistas”.

As alterações ocorrem para acomodações políticas na base de Dr. Pessoa. Graça foi líder de governo na última gestão de Firmino Filho e assume no legislativo para dar um tom “mais combativo” a base do Prefeito.

