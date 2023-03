Dr. Pessoa muda dois secretários e Graça Amorim assume como vereadora na Câmara

O Prefeito de Teresina oficializou duas mudanças no primeiro escalão da gestão no diário oficial publicado na noite da última terça (28). O vereador Valdemir Virgino (Sem partido) assume a Secretaria Municipal da Juventude e Ronney Lustosa, presidente do União Brasil na capital, assume a Presidente da Empresa Teresinense de Processamento de Dados (Prodater). As mudanças podem ser consultadas clicando aqui.



As alterações ocorrem para acomodações políticas na base de Dr. Pessoa. Com a saída de Valdemir Virgino a ex-vereadora Graça Amorim, primeira suplente do Progressistas, assumirá a cadeira na Câmara Municipal de Teresina. Graça foi líder de governo na última gestão de Firmino Filho e assume no legislativo para dar um tom “mais combativo” a base do Prefeito.

Já a indicação de Ronney Lustosa ocorre como parte da aliança para que o União Brasil faça parte da base aliada do prefeito. Deixa o Prodater Jobson Filho, indicação do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio (PSD).

Dia do Reggae

Recentemente o vereador Valdemir Virgino (sem partido), propôs a instituição no calendário oficial de eventos do município de Teresina do “Dia Municipal do Reggae”. A medida foi apresentada no parlamento em meio a problemas no município com o transporte público, na saúde, além de dois empréstimos parados na casa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no