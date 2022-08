“Não tive o apoio do partido”, justifica Fábio Sérvio ao abandonar candidatura

A desistência de Fábio Sérvio da candidatura de senador nesta segunda-feira (29/09) movimentou o cenário político no Piauí. A surpresa ficou por conta de toda a articulação feita para que o Podemos formasse chapas proporcionais, passando pela arrumação de candidaturas majoritárias até terminar com a aliança para a disputa do Governo do Estado com Gessy Lima (PSC).

Ao declarar apoio a Joel Rodrigues (Progressistas), em evento realizado pelo grupo de oposição liderado pelo ministro Ciro Nogueira, Sérvio explicou que a decisão aconteceu depois que a direção nacional do Podemos não cumprir os acordos firmados com a executiva do Piauí.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Não tive o apoio do partido nacionalmente como já havia sido acordado. E com desprendimento, com coragem de novo, a gente abre mão da candidatura ao Senado para apoiar Joel Rodrigues e apoiar essa oposição”, disse.

O Podemos já dava sinais de desgaste quando não conseguiu lançar candidatura ao governo e fechou coligação cruzada com Gessy Lima. Logo depois, uma ala da chapa de deputados federais contrariou sigla e declarou apoio a Sílvio Mendes. Com a desistência de Fábio Sérvio, o partido foi esvaziado.

