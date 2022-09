“Nós vamos perseguir faccionados”, diz Diego Melo durante sabatina da O DIA TV

O candidato ao Governo do Piauí, Diego Melo (PL), esteve presente na sabatina realizada pelo Sistema O Dia de Comunicação nesta terça-feira (06). Durante a entrevista, o candidato explicou sua proposta de governo e falou sobre as principais áreas em que pretende atuar, como segurança, infraestrutura, saúde e educação.

“No Piauí, a segurança está entregue à facções criminosas. Hoje vivemos uma epidemia de violência, com 24 homicídios por 100 mil habitantes. Nós vamos perseguir faccionados, aqui não fica nenhum. É uma meta, um objetivo. Eu vou andar com meus policiais por todas as ruas do Piauí. É tiro, pau e bomba pra bandido. Nós vamos prestigiar o cidadão de bem”, disse o candidato.



Diego Melo (PL) fala sobre suas propostas de governo durante sabatina na O Dia TV (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Diego Melo destacou ainda a importância da realização de concursos públicos e da valorização dos funcionários. “Precisamos trabalhar as estratégias, realizar concursos, pagar bem e valorizar os profissionais da área da saúde, educação e segurnaaça”, afirma.

Sobre economia, o candidato pontua que reduzir impostos seria uma maneira de atrair mais recursos e investimentos para o estado. “Como governador, eu vou trabalhar honestamente e fazer a redução dos impostos. Quando eu reduzo até, em média, 20%, isso não atrapalha a economia. Acima disso, os impostos sufocam a geração de emprego e renda e assim o estado passa a arrecadar menos. Reduzindo impostos nós iremos atrair para o estado investimento em todas as áreas. Não queremos condenar o grande, mas dar ao pequeno a chance de crescer”, acrescenta.



Por fim, Diego Melo ressalta que, em quatro anos de gestão, pretende trabalhar as principais demandas do estado em relação a segurança, educação, saúde e infraestrutura de qualidade. “Temos deficiência em todas essas áreas. Espero avançar o máximo possível”, finaliza.



Adriana Magalhães