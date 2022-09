O Dia Tv realiza sabatinas com os candidatos ao governo do Piauí

A O Dia Tv inicia nesta semana uma série de entrevistas com os candidatos ao Governo do Piauí. As sabatinas começam nesta segunda-feira (05/09) e acontecem dentro do programa O Dia News, às 13h25, no canal 23.1, na internet e nas redes sociais do Sistema O Dia de Comunicação.

As entrevistas serão conduzidas pelo apresentador Douglas Cordeiro e contarão com a participação dos comentarista de políticas João Magalhães, Edna Maciel, Tárcio Cruz e Eliezer Rodrigues.

Debate realizado pela O Dia Tv com os candidatos (Foto: Jailson Soares / O Dia)

Ao todo, as entrevistas terão 40 minutos de duração e serão focadas nas ideias dos candidatos para os principais desafios do Piauí, que passam pelas áreas da saúde, educação e segurança pública. As alianças políticas para a governança do próximo governador também ganharão espaço nos questionamentos.

A ordem dos candidatos foi decida em sorteio realizado com a presença de representantes das campanhas. Rafael Fonteles (PT) é o primeiro convidado. A série segue até o dia 15 de setembro quando será a vez da candidata Lourdes Melo (PCO).

