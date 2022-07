“Nunca um presidente enfrentou tantos problemas”, diz Ciro Nogueira sobre Bolsonaro

O Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, voltou a defender o Presidente da República, Jair Bolsonaro, que lançou no último domingo a sua candidatura a reeleição . Ciro assumiu a articulação política de Bolsonaro em agosto do ano passado, e desde então tem sido o principal interlocutor do presidente com o Congresso e diversos setores da sociedade.



Nogueira destacou as dificuldades enfrentadas por Bolsonaro e elogiou o trabalho de Paulo Guedes a frente do Ministério da Economia. “Nunca um presidente da República enfrentou tantos problemas, a maior pandemia da nossa história, uma guerra absurda que afetou a inflação mundial. Graças a política econômica do Presidente Bolsonaro e do Ministro Paulo Guedes, considerado o melhor ministro da economia do mundo, temos hoje uma das gasolinas mais baratas do mundo apesar de todas as dificuldades”, afirmou o Ministro.

Ciro ainda projetou um crescimento efetivo nos próximos meses a partir da retomada econômica no país. “Agora vamos ter esse momento de crescimento do emprego, diminuição da inflação, nossa retomada econômica. O Brasil tem tudo para ser o celeiro do mundo, uma dependência gigantesca no que diz respeito a alimentos e energias do nosso país. Vamos agora neste momento de crescimento aproveitar, tenho certeza que o país irá avançar e não retroceder”, concluiu o senador.

Foto: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no