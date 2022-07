Ciro Nogueira participa de homologação de candidatura de Bolsonaro

A candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição foi homologada neste domingo (24/07) pelo Partido Liberal (PL) durante convenção partidária realizada no ginásio no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O partido confirmou ainda o nome de Walter Braga Netto como vice na chapa de Bolsonaro.

O ato teve a participação de vários líderes políticos, como o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que também é presidente licenciado do Progressistas, partido que formará coligação com o PL para a disputa da presidência da República e tentou emplacar o vice de Bolsonaro.

Foto: Estadão Conteúdo

Ciro Nogueira foi citado por Bolsonaro durante o pronunciamento do candidato à reeleição. O presidente citava a realizações de sua gestão na área da tecnologia com o leilão da internet 5G quando citou que esteve no Piauí em março deste ano para a inauguração de uma antena 5G Agro na Fazenda Ipê, em Baixa Grande do Ribeiro, no sul do estado.

Mais cedo, Ciro Nogueira postou uma foto com uma comitiva do Progressistas do Rio de Janeiro que se concentrou para o evento.

Foto: Progressistas

