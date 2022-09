“O governo tem que ser parceiro dos municípios”, defende Sílvio Mendes

A descentralização dos serviços de saúde será uma das prioridades em sua eventual gestão, apontou o candidato ao governo do Piauí, Sílvio Mendes (União Brasil), durante sabatina no programa O Dia News, da O Dia Tv, nesta segunda-feira (12/09). Ex-prefeito de Teresina, Sílvio criticou que o sistema de saúde da capital é sobrecarregado pela demanda do interior.

“O governo do estado tem que ser parceiro dos municípios e fazer nos municípios de pequeno, médio e grande porte aquilo que tem que ser feito para evitar que essa pessoa tenha que vir a Teresina. Hoje, se uma pessoa quebrar o quadril em Parnaíba, tem que vir para Teresina”, exemplificou.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O candidato criticou ainda a falta de maternidades no interior e apresentou como solução a construção de 11 maternidades em municípios polo para evitar que as gestantes precisem recorrer ao sistema de saúde de Teresina. Na área social, Sílvio Mendes apresentou que pretende levar as práticas que aplicou em Teresina quando foi prefeito.

“Vamos levar a experiência de Teresina. Você tem que proteger as famílias para não acontecer casos como essa criança tendo filho. A família tem que ter uma proteção social. Em Teresina, fizemos 14 mil casas e reformamos 2 mil no meu período de prefeito”, disse.

Na segurança pública, Sílvio Mendes criticou a defasagem no efeito da Polícia Militar e a falta de uma política pública de combate as facções no Piauí. “Vamos criar um serviço de inteligência integrado. Todo o sistema de repressão ao crime tem que trabalhar junto e compartilhar informação”, defendeu.

