Madalena Nunes defende descentralização do governo para interior do Estado

A descentralização do governo para o interior do Piauí foi uma das pautas defendidas pela candidata do PSOL ao Palácio de Karnak, Madalena Nunes, durante sabatina nesta sexta-feira (09/09) no programa O Dia News, da O Dia Tv. Para ela, os municípios devem participar das tomadas de decisões e receber mais serviços públicos.

“Temos que descentralizar o governo. O governo praticamente só existe em Teresina. É como se não existisse o restante do estado. A saúde não é descentralizada, qualquer acidente ou qualquer problema de saúde mais sério tem quem vir a Teresina. Na maioria das vezes nem chega a ser socorrido, ficam nos corredores”, exemplificou.

Leia também: Gustavo Henrique quer redução do Estado para financiar segurança pública

Madalena Nunes criticou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela argumentou que a medida limita os investimentos públicos em áreas fundamentais para a classe trabalhadora enquanto, por outro lado, expande os benefícios para o que classificou de elite como o pagamento dos juros da dívida.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“O tamanho do Estado é o tamanho que atenda as necessidades do povo. Trazemos uma proposta de um conselho popular. Defendemos o serviço público de qualidade, do tamanho da sua sociedade. Exatamente para atender as necessidades do povo e não da elite”, disse.

A candidata destacou para um eventual governo inventivos fiscais para empresários e explicou que a obrigação do estado é garantir a infraestrutura e a segurança jurídica para as empresas. Sobre os adversários com melhor desempenho na corrida eleitoral, Madalena criticou a política econômica defendida por eles.

“Para nós, não há diferença da política econômica de Rafael Fonteles e Sílvio Mendes. Atacam o direto da classe trabalhadora, o meio ambiente, retiram recurso público para beneficiar o setor privado. A política é a mesma”, afirmou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no