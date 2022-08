“O jogo está começando agora”, diz Ciro sobre queda da vantagem de Lula sobre Bolsonaro

O crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas e a consequente diminuição da vantagem de Lula nas pesquisas de intenção de votos é comparada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, como o início de uma partida de futebol. Ele defende que os dois principais concorrentes ao Planalto começarão a campanha eleitoral empatados.

“O jogo está começando agora. Jogo é jogo, treino é treino. Nosso jogador, que é o presidente Bolsonaro, está em plena ascensão, marcando gol. O outro (Lula) está há 16 anos fora do jogo”, disse Ciro durante evento da Caixa Econômica Federal em Teresina nesta sexta-feira (12/08) .

O ministro comentou ainda a leitura da carta em defesa da Democracia da USP. Ele classificou o ato como um evento da esquerda e comemorou o que disse ter baixa repercussão. “Foi uma tentativa da esquerda de criar um fato para tirar o foco do crescimento do país e da recuperação econômica. Foi um comício tão pequeno que não surtiu tanto efeito”, declarou.

Ciro Nogueira aposta que durante a campanha as realizações da gestão Bolsonaro no setor da infraestrutura e ampliação dos programas sociais serão capazes de impulsionar o presidente. Por outro lado, a campanha pretende ainda desidratar a candidatura do ex-presidente Lula.

