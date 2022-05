“O mundo precisa saber do Piauí”, diz Adriane Ziegert ao lançar pré-candidatura

A pauta do desenvolvimento do turismo será a principal bandeira da campanha da empresária Adriane Ziegert, que se filiou ao Progressistas nesta segunda-feira (02/05) e anunciou pré-candidatura a deputada estadual. Ela é empresária do setor do turismo no litoral do Piauí.

“Fui muito bem acolhida. Esse estado é maravilhoso. Fico muito triste quando não conhecem alguns pontos, como a praia, ou nem sabem que têm. Por isso abracei o turismo”, disse a Adriane na solenidade.

Foto: Divulgação

Para ela, através da política é possível levar o nome do Piauí e na Assembleia Legislativa quer representar o setor. “Quero que mundo inteiro conheça o turismo (do Piauí). Turismo é fonte de emprego. O mundo precisa saber do Piauí. Vou aguardar essa oportunidade que hoje é meu estado”, disse.

A filiação foi prestigia pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que destacou a importância de representação nesse segmento. “Bem vinda ao nosso Progressistas querida Adriane Ziegert, Dri Ziegert, como é mais conhecida. Tenho certeza que fará uma bela campanha, agora como pré-candidata a deputada estadual, e desempenhará um papel importante sobretudo para quem é da área do turismo”, escreveu o ministro.

