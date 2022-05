PDT deve decidir apoio para disputa estadual no Piauí até o final do mês

Até o final deste mês de maio o PDT deve anunciar para quem vai o apoio da sigla na disputa pelo Governo do Estado do Piauí, segundo as projeções do presidente do partido, o vereadorEvandro Hidd. O PDT já descartou lançar candidatura própria para o Palácio de Karnak.

Evandro Hidd explicou que o partido tem conversas com os pré-candidatos Rafael Fonteles (PT) e Sílvio Mendes (União Brasil) e pessoalmente mantém relações pessoais nos dois grupos políticos, porém, defende que deverá ser escolhida a aliança que melhor ajude Ciro Gomes no estado.

“Não posso pensar enquanto presidente partidário do tamanho do PDT o que é melhor para o Evandro Hidd, tenho que pensar o que é o melhor para o nosso partido, o que melhor para nosso pré-candidato Ciro Gomes. Relações pessoais nós temos e vamos permanecer com todos. É uma forma de fazer política que temos. No momento vamos decidir a melhor opção pensando no que é melhor para Ciro Gomes”, disse.

Foto: Tarcio Cruz / O Dia

O presidente da sigla revelou que a intenção do diretório estadual é manter um palanque forte para a candidatura de Ciro Gomes e que consiga apresentar ao estado o projeto nacional de desenvolvimento defendido pelo PDT.

“Não é que o PDT não fale na eleição estadual, mas temos um objetivo bem maior que esse que é a pré-candidatura de Ciro Gomes para a presidência da República. Temos um nome viável com projeto nacional de desenvolvimento. Estamos levando isso para o Piauí”, completou.

Ciro Gomes no Piauí

Evandro Hidd disse que a data da visita de Ciro Gomes no Piauí ainda está indefinida, mas deve acontecer na segunda quinzena do mês. O pré-candidato deve cumprir agenda em Teresina. O diretório estadual tenta viabilizar agenda em outras duas cidades do interior do Piauí.

