“O povo decidirá sobre a candidatura em Teresina”, diz Dr. Vinícius sobre eleição 2024

A decisão final sobre quem deverá disputar a eleição municipal para prefeito de Teresina em 2024 será tomada pelo povo. Foi isso o que afirmou o deputado estadual Dr. Vinícius na manhã desta terça-feira (07) ao falar sobre a aproximação administrativa entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o prefeito Dr. Pessoa. Nas últimas semanas o PT se aproximou de um acordo para aderir à gestão do prefeito de Teresina, aumentando os cargos da sigla.



De acordo com Dr. Vinícius, a escolha do nome que deve disputar a eleição será feita com base no diálogo. “Acredito que o resultado dessa movimentação do partido quem diz é o povo. Dentro do partido tem que ter diálogo. Quem for definido, todos nós vamos apoiar. A vontade do povo tem que ser soberana. Ao longo desses meses o nome vai surgir e quem surgir terá o apoio de todos”, afirmou o deputado.

Apesar da sinalização de uma aproximação entre o PT e a gestão de Dr. Pessoa, a estratégia foi rejeitada internamente no partido, restando ao prefeito a indicação de Jeová Alencar para Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas Sul, a Saad Sul; e de Gustavo Gayoso para a Saad Leste, como informou o Portalodia.com.

Deputado estadual mais votado da Federação encabeçada pelo PT na capital, Dr. Vinícius explicou que a aproximação administrativa com Dr. Pessoa traria uma conotação política. O parlamentar defendeu a autonomia do partido.

“A gente acredita que o PT tem que ter sua independência sem esquecer que somos uma federação. Por dever, temos que ouvir outros partidos, mas as decisões aqui na capital estavam sendo tomadas sem considerar que havia uma federação. Não podemos simplesmente decidir nada que não seja eleitoral, até mesmo as decisões do ponto de vista administrativo. A gente sabe que qualquer aproximação administrativa tem uma reverberação política, por isso tomamos a decisão de escutar os suplentes e eles entenderam por não participar da gestão”, explicou Dr. Vinícius.



Dr. Vinícius defende a independência do PT - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Alianças com o PT precisam do aval da Federação”, diz João de Deus

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Piauí já traçou algumas estratégias para 2023, dentre elas, sobre as alianças que deverão ser construídas ao longo do ano visando, em especial, as eleições para prefeito de 2024. Para isso, o partido já planeja um levantamento sobre a situação do PT nos municípios.

Apesar das conversas já começarem a se desenrolar, o presidente do PT no Estado, deputado estadual João de Deus, destacou que “toda e qualquer aliança, com qualquer partido, de Teresina ou qualquer outro município, tem que passar pelo aval da Federação estadual”, disse. A executiva da Federação é composta pelo deputado estadual João de Deus, que preside a Federação, por José Carvalho, do PC do B, e pela deputada Teresa Britto, que preside o PV.



João de Deus disse que aliança precisa do aval da Federação - Foto: Assis Fernandes/O Dia

No final de janeiro deste ano, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, confirmou que estava dialogando com o PT para que o partido ocupe as Superintendências Administrativas, Saad Sul e Leste, atualmente ocupadas pelo deputado Jeová Alencar (Republicanos) e por James Guerra, respectivamente.

Sobre a aproximação do PT ao prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, João de Deus destacou que o tema não foi discutido durante a reunião do Diretório, realizada neste final de semana, mas afirmou que a participação da sigla na gestão municipal é em decorrência do apoio que o PT deu ao Dr. Pessoa no segundo turno das eleições.

“O PT apoiou o Dr. Pessoa no segundo turno para prefeito de Teresina e foi convidado a participar do governo através dos três vereadores da cidade. No momento, o prefeito não está bem perante a população, acredito eu porque temos problemas graves em Teresina que precisam ser solucionados, como é o caso do sistema de transporte coletivo. Acho que a posição do PT, nesse momento, deve ser de cobrar e até ajudar, através da Câmara Municipal, a solucionar o problema de transporte, da limpeza e recuperação de vias públicas e saúde pública. Acredito que esse é o caminho, e deixar as eleições para discutir no próximo ano”, concluiu.

