“O povo tem que compreender”, diz Franzé sobre petistas na disputa em Teresina

Após o vereador Edilberto Borges, o Dudu, anunciar que também buscará viabilizar a sua candidatura a Prefeitura de Teresina no próximo ano, o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Franzé Silva, revelou que será necessário a “compreensão” do povo para que evoluam as candidaturas da legenda.



Até o momento quatro nomes do PT já se apresentaram para a disputa, o próprio Franzé Silva, Dr. Vinícius, Fábio Novo e Merlong Solano. Dudu seria o quinto pretendente do Partido dos Trabalhadores no páreo. O PT já decidiu que terá candidatura própria e o nome será escolhido internamente até o mês de outubro deste ano.

Franzé comentou o anúncio de Dudu e destacou que o momento é de discussão interna. “A gente sempre tem no PT essa fase da discussão interna, não só nesta eleição como em outras. Vamos abrir um processo de discussão podendo fazer com que a população possa compreender os nomes que o Partido dos Trabalhadores tem para que a gente possa sair fortalecido”, finalizou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no