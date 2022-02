“Prego batido e ponta virada”, afirma Marcos Aurélio sobre coligação com PSD

A coligação cruzada entre MDB e PSD está fechada e não tem mais volta. Isso é o que acredita o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio (MDB) em entrevista ao O DIA nesta terça-feira (22). Para ele, a reunião realizada ontem com os integrantes das duas siglas selou o acordo. Marcos Aurélio confirmou que deixará MDB para filiação ao PSD.

“Chegamos ao acordo para essa mudança de partido. Mudança essa legítima, permitida pela legislação, tanto é que agora abre prazo para todo mundo, quem quiser mudar de partido através da janela partidária. É um acordo que pode beneficiar. Numericamente se entende que pode eleger um maior número de deputados federais e estaduais. É prego batido e ponta virada”, disse o parlamentar.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Marcos Aurélio revelou que o MDB buscou diálogo com outros partidos na intenção da filiação cruzada, mas foi com o PSD que o entendimento mais avançou. Ele comentou que os dois partidos tiveram que ceder em determinados momentos do acordo, mas que ao final as duas siglas viram numericamente os benefícios da junção de forçar.

“100% para todo mundo nunca vai estar. Em nenhuma situação vai estar 100% para todo mundo. Todos os partidos têm que ceder. Isso aconteceu de forma tranquila, sabendo que a possibilidade numérica de eleger mais de 10 deputados estaduais e trabalhar para eleger quatro deputados federais”, afirmou.

Os líderes das duas siglas acertaram que os candidatos a deputados estaduais do PSD seguirão para disputar a eleição pelo MDB, enquanto os pretensos candidatos a deputado federal do MDB se juntarão aos do PSD. O anúncio da coligação deve ser realizado em março com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

