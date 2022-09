“Recebo com muita alegria”, diz Sílvio Mendes sobre adesão de Diego Melo à sua candidatura

O candidato ao Governo do Piauí, Sílvio Mendes (União Brasil), se manifestou nesta quinta-feira (29) sobre adesão do Coronel Diego Melo (PL) à sua base de apoio.



Diego Melo (PL) decidiu desistir da sua candidatura para governador do Piauí para apoiar Sílvio Mendes na manhã de hoje . O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa. Ele é do mesmo partido de Jair Bolsonaro e apoia sua reeleição, apesar do atual presidente ter pedido, recentemente, votos para Sílvio Mendes em uma transmissão pela internet.

Em um vídeo divulgado para imprensa, Sílvio afirma ter a honra em poder contar com o apoio do militar. Ele ressaltou ainda a amizade familiar que mantém ao longo dos anos com o ex-candidato.

“Sobre a chegada do Coronel Diego às oposições, para tentar mudar esse governo ruim, recebo com muita alegria. Seja do ponto de vista político ou seja do ponto de vista de relações pessoais. Eu conheço o Diego desde que ele nasceu. Filho da Socorro Melo, neurologista da minha esposa, e somos amigos há muito tempo com relações familiares longas. Isso para mim é muito mais importante. Muito obrigado, Diego. Seja bem-vindo e recebo com muita honra pelos seus méritos e sua coragem”, finaliza.

