Coronel Diego Melo desiste da disputa ao governo às vésperas da eleição

O coronel Diego Melo (PL), candidato ao Governo do Piauí, anunciou na manhã desta quinta-feira (29) que decidiu desistir da sua candidatura nestas eleições. O candidato figurava em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para o cargo de governador. À imprensa, o candidato afirmou que, com a sua desistência, passa a apoiar o candidato Silvio Mendes (União Brasil).

"Nesse momento, vejo uma janela de oportunidade abençoada e histórica de afastarmos o PT do Governo do Estado do Piauí e não podemos perdê-la. Precisamos reconhecer que esse é o momento certo para finalmente tiramos o PT e isso deve acontecer ainda neste primeiro turno. Para tanto, se faz necessário a união da oposição ao PT no Piauí", afirmou.



Coronel Diego também enfatizou as divergências de opinião entre ele e o candidato Silvio Mendes, entre elas o apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). A partir de agora, o militar deve se dedicar à campanha de Bolsonaro e dos candidatos da sigla aos cargos de deputado federal e estadual.

