“Silvio Mendes não é novidade”, diz Merlong Solano ao defender Rafael Fonteles

O deputado federal Merlong Solano (PT) afirmou nesta quinta-feira (03) em entrevista ao O DIA que o principal pré-candidato ao governo do Estado da oposição, o ex-prefeito Sílvio Mendes, não pode adotar um discurso de novidade na política porque representa um modelo que já administrou o Piauí no passado. A declaração em contraponto ao sentimento de mudança pregado pela oposição.



“A mudança não pode significar a volta às antigas práticas. A aliança que dá apoio a Sílvio Mendes é uma aliança conservadora do ponto de vista político e que tem uma tradição histórica no passado mais longínquo da política do estado do Piauí. Não há porque Sílvio Mendes procurar se apresentar como uma novidade capaz de romper com antigas práticas culturais da política piauiense”, disse.

Por outro lado, Merlong Solano, defendeu a pré-candidatura de Rafael Fonteles e amenizou o fato do secretário não ter experiência em mandatos políticos. O deputado chegou a citar o exemplo de Firmino Filho e Dilma Rousseff, que foram eleitos para cargos Executivos sem antes assumir vaga no legislativo.

“Sabendo se trabalhar isso é até uma vantagem. É um jovem muito bem sucedido em sua vida pessoal e intelectual, também como empresário e como gestor público. Foi eleito pela segunda vez pelos seus pares presidente do Conselho dos Secretários de Fazenda. O Rafael está mostrando uma capacidade muito boa de aprendizado da política, está se tornando cada vez mais conhecido”, afirmou.

O deputado aposta que a campanha eleitoral deste ano terá um nível elevado de debate pelos nomes que já se apresentam para a disputa e avalia que os candidatos não possuem histórico de agressividade.

“Os nomes que estão colocados, Rafael, Sílvio Mendes, Washington Bonfim, são pessoas preparadas do ponto de vista intelectual, na vida pessoal não são dados a posturas agressivas, pode até em algum momento o debate se acirrar um pouco, mas não vejo muito risco da campanha resvalar para aquele vale tudo que acontece nas disputas eleitorais”, concluiu.

