“Sou a terceira via para o Senado”, diz Fábio Sérvio ao reafirmar pré-candidatura

O pré-candidato ao Senado, Fábio Sérvio (Podemos), reafirmou que seu nome está mantido para na disputa após encontro com o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, em busca de acertar uma coligação com o Republicanos para concorrer ao governo do Estado nas eleições deste ano.

“Colocamos que temos a vaga de vice (para o governo) para a gente trabalhar. Foi uma conversa transparente, verdadeira e clara de ambas as partes que o diálogo continua. A gente vai conversar agora sobre outras posições que podem acontecer”, revelou Fábio Sérvio ao garantir que os nomes do partido estão mantidos. O Podemos tem Alessander Mendes como pré-candidato Palácio de Karnak.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Fábio Sérvio comemorou o resultado de pesquisas de intenção de voto que lhe colocam na liderança em Teresina e a poucos pontos do pré-candidato Joel Rodrigues (Progressistas). Sérvio comentou que mesmo sem movimentação nesse período de pré-campanha o Podemos aparece bem para as eleições.

“Sou a terceira via para o senado. E nosso pré-candidato ao governo vai começar a caminhada comigo agora e com os 11 pré-candidatos a federal. Não fizemos um dia de pré-campanha por estratégia e por estrutura”, disse Fábio Sérvio. O pré-candidato defende um pacto pelo Piauí e demostra que focará o debate nas áreas da Educação e desenvolvimento econômico.

