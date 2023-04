“Temos que acabar com querelas pequenas”, diz Ronney sobre relação entre PMT e Câmara

O ex-prefeito de Teresina, Ronney Lustosa, fez uma avaliação dura sobre a crise entre a Prefeitura e a Câmara Municipal de Teresina. O gestor, que assumiu o comando do Prodater recentemente, chega ao grupo de Dr. Pessoa para tentar melhorar o diálogo entre executivo e legislativo.



Nas últimas semanas vereadores da capital demonstraram insatisfação com a gestão e se recusaram a votar propostas de empréstimo que tramitam na Câmara . Até mesmo parlamentares de oposição criticaram, na última quarta, o que chamaram de “manobra” do presidente do parlamento, Enzo Samuel (PDT), para novamente não votar a operação de crédito de € 38 milhões de euros junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Com trânsito junto a alguns parlamentares desde o período em que foi vice-prefeito de Firmino Filho, Lustosa cobrou maturidade dos parlamentares. “Farei aquilo que o Prefeito me solicitar, tenho uma relação de amizade com os vereadores, grande parte deles já conheço a algum tempo. Temos articuladores nesta área da Prefeitura, mas estou a disposição. Conversar nunca é demais, democraticamente é o meio que se tem para decidir aquilo que a população exige. Temos que acabar com querelas pequenas e cuidar das questões mais importantes da cidade”, afirmou.

O gestor ainda salientou que devido ao momento de dificuldades econômicas a necessidade é de união de forças. “Estamos começando a entrar em um período de dificuldade econômica em virtude da crise mundial. Temos que fazer com que as questões imediatas da população, aquilo que a população precisa de fato, dos serviços básicos, sejam bem feitos e bem executados”, concluiu.

