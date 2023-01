“Viverei um mandato por inteiro”, diz Merlong com aprovação de Rejane para TCE

Com a aprovação de Rejane Dias para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), o deputado federal Merlong Solano (PT), que é o primeiro suplente da federação PT, PV, PCdoB, assumirá a vaga de deputado federal deixada por Rejane logo no início da legislatura no mês de fevereiro.

Merlong foi efetivado no atual mandato de federal em julho de 2020 com o falecimento do titular da vaga, o petista Assis Carvalho. Em pouco mais de dois anos, Merlong Solano participou de parte das sessões de forma virtual devido a pandemia de Covid-19. Agora, ele espera ampliar sua atuação na Casa com a convivência na Parlamento.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Foi um mandato limitado em razão da Covid-19, boa parte do período foi à distância. A convivência com o Parlamento e o funcionamento das comissões ficou prejudicada. Agora poderemos viver isso por inteiro, inclusive, das decisões referentes da composição da mesa e depois das comissões e em seguida apoiar no Parlamento todo o projeto de desenvolvimento através de Lula e Rafael Fonteles”, disse ao Portal O Dia.

Merlong Solano rebateu as críticas em torno do nome de Rejane Dias e pontuou que a deputada possui experiência administrativa de quando exerceu o cargo de secretária de Educação, bem como as formações superiores. “A deputada Rejane Dias tem toda a legitimidade para ocupar uma função importante como a de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Ela tem formação de administradora, de advogada, tem experiência como gestora pública”, afirmou.

