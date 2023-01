Por unanimidade, CCJ aprova o nome de Rejane Dias para ocupar vaga no TCE

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) aprovou, por unanimidade (sete votos a favor), na manhã desta terça-feira (10), o nome da deputada federal Rejane Dias (PT) para ocupar vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE). A vaga surgiu após o pedido de aposentadoria do ex-conselheiro Olavo Rebelo, realizado no último dia 27 de dezembro.

(Foto: Jailson Soares/Política Dinâmica)



Agora, o nome de Rejane deve ser analisado no plenário da Alepi. “Esse cargo é de indicação do governador do Estado. Temos que avaliar o que diz a Lei: tem que ser uma pessoa de formação, ela é formada em Direito e em Administração; ter experiência em Administração Pública, ela já foi deputada estadual, deputada federal, duas vezes secretária de Estado. Então preenche os requisitos do que manda a legislação”, disse Fábio Novo (PT), líder do Governo na Alepi.

O TCE é composto por sete membros e atualmente três são mulheres. “Com a aprovação do nome de Rejane, deve haver maioria de mulheres na Corte de Contas do Estado. Eu considero isso importante”, destacou Fábio Novo.

Durante a sessão na CCJ, o nome de Zé Santana foi aprovado para a presidência da Agespisa. Ele, porém não escondeu o desejo de ser indicado para o TCE. “É um desejo de todos os parlamentares aqui de poderem compor a corte de contas. Desde a vaga anterior, eu já estive pleiteando. E agora estava com a mesma pretensão. Mas fazer o quê? É uma indicação do governador. Quem sabe em outras oportunidades surgirem, estaremos pleiteando novamente”, disse o ex-deputado e agora presidente da estatal.

Aguarde mais informações ...

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no