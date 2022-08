"A prioridade vai ser a folha", diz governadora após queda de R$ 94 milhões na arrecadação

Na manhã desta terça-feira (23), a governadora Regina Sousa (PT) fez uma análise do cenário fiscal do Piauí após o primeiro estudo da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) confirmar uma queda de R$ 94 milhões na arrecadação do Estado desde a redução do ICMS nos combustíveis. Segundo a gestora, o pagamento do salário dos servidores e o desenvolvimento dos projetos sociais em andamento serão a prioridade neste momento.



Foto: Tarcio Cruz/O Dia

"A primeira prioridade é a folha de pagamento, vamos cuidar para que ela não sofra absolutamente nada. Estamos sempre reunindo e conversando para ver como é que a gente faz o remanejamento e como é que a gente vai arrecadar. Vamos priorizar aquilo tudo que não pode deixar de acontecer. Toda semana a gente faz a adequação de entrada e saída, cumprindo nossas despesas", afirmou a governadora.

Ainda de acordo com a governadora, a previsão é de que em setembro o Estado continue a ter uma perda significativa na arrecadação. Nesta semana, Regina Sousa já havia anunciado que, para compensar a queda na receita, o Piauí suspenderá o pagamento das parcelas da dívida pública do Estado com a União.

“É um exercício matemático. Em setembro a gente avalia que deve ter uma perda grande e pode ser que em outubro melhore. Não tem outra fonte, é sempre nessa projeção semanal. Esse dinheiro já estava planejado. Por isso, tivemos aquela insistência em conversar com o Congresso, mas infelizmente não deu. No Piauí a perda é maior porque não tem nenhuma dívida com a União”, finaliza.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no