Abono Fundeb: Governador antecipa pagamento de R$ 35 milhões para 24 mil profissionais

O Governador Rafael Fonteles anunciou na manhã desta sexta (10) a antecipação do pagamento do abono complementar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para profissionais de educação do Piauí. A previsão inicial era de que o benefício fosse pago somente no próximo dia 14 de fevereiro. Ao todo serão R$ 35 milhões para 24.163 profissionais.



O pagamento do abono fundeb é anunciado logo após a quitação da primeira parcela dos precatórios do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), autorizado pelo governador na última quarta(8).



Através do Twitter Rafael Fonteles valorizou o pagamento. “Bom dia! Mais uma boa notícia para a Educação do Piauí!!!Antecipamos para hoje o pagamento do complemento do abono Fundeb para 24 mil profissionais da Educação. São mais de R$ 35 milhões investidos na valorização do magistério”, postou o gestor.

