O atual presidente da Assembleia Legislativa do Piauí e vice-governador eleito, Themístocles Filho (MDB), concedeu entrevista ao jornal O DIA News e questionado pelo jornalista Douglas Cordeiro sobre a próxima eleição para presidente da Casa, respondeu que “quem tiver juízo vai tratar disso mais distante”.

Foto: Jailson Soares/O Dia

O parlamentar afirma que neste momento, todas as atenções devem ser voltadas para o segundo turno da eleição presidencial, em que o grupo da base governista deve trabalhar para ampliar a vantagem de Lula no Piauí. Ainda sobre a presidência da Alepi, o deputado informou já foi candidato por várias vezes e sabe que tudo se resolve o mais próximo possível da eleição.

Themístocles Filho citou ainda que no próximo governo, vai desempenhar as atribuições determinadas pelo governador eleito Rafael Fonteles, caso assim, o chefe do Executivo estadual determine.

“A Constituição Federal e a Constituição Estadual são claras, as atribuições do vice são definidas pelo governador, é ele quem, se quiser, orienta em que assuntos devemos atuar. Isso ocorre de forma absolutamente natural”, pontua.

O vice-governador eleito informou que até dezembro vai visitar os 58 municípios que ele percorreu na campanha, para agradecer líderes políticos e a população pelo resultado das urnas.



