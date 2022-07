Aluísio Sampaio critica “infiéis” do Progressistas: “o ideal é que saiam do partido”

O vereador Aluísio Sampaio (Progressistas), líder municipal do partido na capital, fez duras críticas aos vereadores Neto do Angelim e Valdemir Virgino que declararam adesão a pré-candidatura de Rafael Fonteles para o governo do Estado . Mesmo o PP liderando a aliança pela pré-candidatura de Silvio Mendes (UB), indicando a vice Iracema Portella e o pré-candidato ao senado, Joel Rodrigues, os parlamentares decidiram desrespeitar a autonomia no partido apoiando em Wellington Dias para o senado e Fonteles para o governo.



Após a atitude, Aluísio confirmou que uma recomendação será emitida para todos os diretórios municipais do partido, a ordem é cobrar fidelidade. “Vamos fazer uma recomendação para os 224 diretórios municipais no Piauí para recomendar os mandatários do partido que nós temos uma aliança partidária, que nós temos a preferência em um apoio a pessoas que estão coligadas com o nosso grupo político”, disse o parlamentar.

Aluísio ainda destacou que os vereadores devem sair do partido caso não queiram seguir os direcionamentos apontados pela legenda. “As pessoas que não quiserem seguir no partido o ideal é que se desincompatibilize. O partido tem uma unidade, tem um foco e tem uma causa. Acredito que essa carta ela já é um pré-requisito para futuras situações que possam deixar o partido sempre coeso e que pensam no mesmo ideal”, finalizou.

Tanto o vereador Neto do Angelim, como o vereador Valdemir Virgino foram consultados, porém não quiseram se manifestar sobre o assunto.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no