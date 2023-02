André Lopes deixa Secretaria de Governo da gestão Dr. Pessoa

O secretário de Governo André Lopes Evangelista entregou nesta segunda-feira (6) o cargo que exercia na gestão do prefeito Dr. Pessoa (Republicanos). O anúncio oficial foi divulgado pelo Palácio da Cidade através de nota à imprensa na tarde de hoje.

“O secretário de governo da prefeitura de Teresina, André Lopes Evangelista entregou o cargo na manhã desta segunda-feira (06), ao prefeito doutor Pessoa”, disse o comunicado. De acordo com as justificativas apresentadas, André Lopes é bancário e bacharel em Direito e deixou o cargo na Prefeitura de Teresina para assumir novos desafios profissionais no Banco do Brasil.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O Palácio da Cidade disse que o prefeito Dr. Pessoa agradeceu os serviços prestados por Lopes e anunciou que o secretário-executivo da pasta, Michel Saldanha, assumirá interinamente a Semgov.

André Lopes assumiu a secretaria interinamente em junho de 2021 depois que o então secretário Adolfo Nunes foi exonerado do cargo. Após dois meses, Dr. Pessoa efetivou André Lopes na pasta.

