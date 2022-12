Dr. Pessoa diz que “lavou os panos” em conversa com Jeová Alencar sobre apoio político

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, revelou em entrevista na manhã desta sexta (02) que “lavou os panos” com Jeová Alencar em reunião com o presidente da Câmara na casa vice-prefeito, Robert Rios. Pessoa e Jeová entraram em rota de colisão durante a campanha eleitoral após o grupo político do Prefeito anunciar apoio a candidatura de Joninha para deputado estadual.



Nos bastidores chegou a se cogitar um racha entre os dois políticos, porém, com o isolamento no âmbito estadual, Alencar retornou ao grupo de apoio a Dr. Pessoa.

Perguntado se teria convidado Jeová para ser seu candidato a vice em 2024, Dr. Pessoa negou. “Nós não tratamos desse assunto, tratamos de harmonia. O café foi forte na casa do Robert Rios e isso é um tititi daqui, outro dali. O problemas que já existia mesmo, a gente lavou os panos em casa, embora tenha sido na casa do Robert Rios, mas foi uma entendimento total. Mas foi um entendimento para caminharmos juntos até se possível 2026”, afirmou.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Sobre as trocas no primeiro escalão, para acomodar vereadores insatisfeitos , o Prefeito ressaltou que espera mais harmonia com o legislativo. “É uma continuidade por período, a administração tem que ter metas, que são cumpridas as vezes e outras não. De vez em quando a gente remove uma peça pra lá e outra pra cá, achamos necessário para dar alavancada nessas mudanças. A Câmara é independente, porém deve andar harmonicamente. A Câmara nunca criou problemas sérios em relação a administração até por que eles trabalham pelo povo teresinense”, concluiu Dr. Pessoa.

