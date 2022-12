Pressionado pela Câmara, Pessoa libera cargos para oito vereadores que votaram contra ele

Em crise com o legislativo e pressionado pelos vereadores o Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, confirmou, através do diário oficial da última quinta (01) cinco mudanças no primeiro escalão da gestão municipal. Pessoa trocou o comando das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Economia Solidária e Saad Norte. Ao todo o prefeito liberou cargos para oito vereadores que votaram contra ele no Projeto de Lei Orçamentária 2023.







Sob ameaça de uma nova CPI, desta vez para investigar a crise na saúde municipal, Dr. Pessoa deverá nos próximos dias contemplar mais vereadores aliados. As mudanças fazem parte de uma nova reforma administrativa que será concluída até janeiro do próximo ano. Com as alterações Dr. Pessoa espera reverter a dura derrota que sofreu no parlamento. Foram publicados no diário oficial as seguintes mudanças: FOTO: Ascom PMT Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sai Marcelo Eulálio Entram Iran Felinto (Secretário) - Indicação Markim Costa (Republicanos) Robson de Andrade (Secretário Executivo) - Indicação Alan Brandão (PDT) Secretaria de Economia Solidária Sai Maria do Socorro Bento Entram Maura Sobreira Assunção (Secretaria) - Indicação Pollyana Rocha (PV) Adiel Rodrigues Brito ( Secretário Executivo) - Indicação Gustavo de Carvalho (PSDB) SAAD Norte Sai Victor Nagyphi Entram Ademar Canabrava (Superintendente Executivo) - Indicação Venâncio Cardoso (PSDB) Indicaram cargos de segundo escalão Deolindo Moura (PT) Elzuila Calisto (PT) Thanandra Sarapatinhas (Patriota)

