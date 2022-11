Para evitar vexame na Câmara, Dr. Pessoa não apresenta urgência em pedido de empréstimo

Após ser derrotado na votação do Orçamento 2023 na Câmara Municipal de Vereadores nesta quarta-feira (16/11), o prefeito Dr. Pessoa não apresentou o pedido de urgência para o empréstimo no valor de R$ 250 milhões. A manobra foi utilizada para evitar um novo um vexame e expôs a dificuldade que o Palácio da Cidade está tendo em apaziguar os ânimos na base governista.

O Projeto de Lei foi protocolado na Casa Legislativa na segunda-feira (14/11) e entrou na pauta desta quarta. Porém, o líder do prefeito da Câmara, o vereador Antônio José Lira, declinou da intenção de pedir tramitação em regime de urgência do PL.

Foto: Divulgação / PMT

Antes, o prefeito havia sido derrotado no plenário da Casa quando os vereadores se articularam para aprovar três emendas que retiraram R$ 134 milhões de secretarias administradas pelo filho, o genro, e gestores ligados a Dr. Pessoa. Os vereadores reduziram também o poder de remanejamento de recursos do gestor.

O EMPRÉSTIMO

O novo empréstimo que o prefeito Dr. Pessoa pretende pedir autorização será contraído Banco de Brasilia S.A. Segundo o PL, o recurso será utilizado para construção, reforma de equipamentos públicos e implantação de infraestrutura, saneamento básico e saúde. A gestão apresentou o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como garantia da operação.

O novo empréstimo é criticado pelo vereador Ismael Silva (PSD). Ele pede que o prefeito encaminhe para a Câmara as obras que os recursos serão aplicados. “Esta casa aprovou há um pouco mais de um mês que o município contraísse junto ao Banco do Brasil uma operação de crédito no valor de R$ 500 milhões para investir na infraestrutura da cidade. No entanto, o município nesta mensagem não encaminhou para esta casa uma lista de obras que seriam priorizadas”, disse Ismael.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no