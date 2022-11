Dr. Pessoa comenta crise com os vereadores: “Tem muita mentira e futricazinha”

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, comentou os últimos episódios da crise administrativa envolvendo o parlamento municipal. Vereadores da base do Prefeito criticam a condução da gestão junto ao legislativo e prometem fazer várias alterações no orçamento do município para 2023. Até mesmo o filho do Prefeito, João Pessoinha, pode virar alvo dos vereadores que pretendem criar uma comissão para investigar o Presidente da Eturb.

Em solenidade na manhã desta quarta (09) o Prefeito rebateu as críticas dos parlamentares e comentou o “esvaziamento” de uma reunião com ele na última segunda. “O vice-prefeito foi, mas o que eu pedi foi o Ministro João Henrique, um homem altamente preparado junto com seus técnicos. Disse para o Robert ir com Deus e voltar com Deus, não tem nada errado. Tem muito é mi-mi-mi e muita gente mentindo. Da minha parte tá ótimo e da parte dos vereadores acho que está bem também, tem muito é mi-mi-mi desnecessário para criar aquela futricazinha”, afirmou o Prefeito.

Dr. Pessoa ainda confirmou que mais uma reforma administrativa deve ser feita ainda neste final de ano, a quarta em dois anos de gestão. “Estamos discutindo isso paulatinamente, vai ser um dia que vou convidar a imprensa para mostrar essa reforma administrativa. Uma parte vai acontecer esse ano e a outra parte o ano que vem”, concluiu Dr. Pessoa. FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

