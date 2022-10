Orçamento 2023: Dr. Pessoa chama de “mimimi” críticas da oposição a proposta

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, chamou de “mimimi” as críticas da oposição à proposta de Lei orçamentária 2023. Na manhã desta terça (18) vereadores da capital criticaram o texto do projeto apresentado no legislativo. O Prefeito terá R$ 4,5 bilhões de orçamento para 2023.



Como o Portal O Dia revelou com exclusividade, a gestão aumentará em R$ 100 milhões a verba para as secretarias do filho e genro no próximo ano . Dr. Pessoa gastará mais com Comunicação em 2023 do que com Cultura, Esporte, Economia, Meio ambiente e Políticas para as Mulheres.

Leia Mais:

Dr. Pessoa gastará mais com Comunicação em 2023 do que com Cultura, Esporte e Economia

Orçamento 2023: Pessoa aumenta em R$ 100 milhões verba para secretarias do filho e genro

Dr. Pessoa terá R$ 4,5 bilhões de orçamento para 2023, veja os valores das secretarias

Com redução no percentual de repasse, orçamento da saúde de Teresina cai 5% em dois anos



O vereador Paulo Lopes (PSDB) lamentou a queda no repasse da saúde. Com redução no percentual de repasse o orçamento da saúde de Teresina cairá 5% em dois anos. “Estamos discutindo a Lei orçamentária e devemos apresentar emendas para dar sugestões ao executivo e aprovar esse projeto. Observamos que algumas áreas de órgãos fins foram reduzidos e aumentados de órgãos de atividade meio, isso nos preocupado. O orçamento da saúde que também tem seu percentual reduzido pelo terceiro ano consecutivo. Isso nos preocupa e vamos discutir como aperfeiçoar esse orçamento com a gestão”, criticou o parlamentar.

Questionado o Prefeito foi irônico e mandou um “abraço” para os vereadores opositores. “Eu estou mandando é abraço para a Câmara Municipal de Teresina, todos os projetos que mandamos para a Câmara aprovamos, algum mimimi, daqui ou dali, ninguém não. Tenho outras coisas a fazer, não vou ficar escutando tenho muita outras coisas a fazer. Teresina é daqui pra frente, cada vez mais”, afirmou Dr. Pessoa.

FOTO: Ascom PMT

Saída do líder de Governo

A proposta orçamentária para 2023 desagradou até mesmo o líder de Governo, Antônio José Lira. De forma velada o vereador “alertou” aos companheiros para tomarem cuidado com a proposta. A mudança de posicionamento, divergente com a gestão, não incomodou Dr. Pessoa que negou que irá retirar Lira da Câmara.

“Os três poderes são independentes, poder executivo, legislativo e judiciário. Devem andar harmônicos, não tem interferência do Prefeito, nem do secretariado. Que Deus abençoe a todos”, concluiu o Prefeito.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no