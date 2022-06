Antônio José Lira critica “esquema” para sua saída da Câmara: “quem perde é a gestão”

46 dias após assumir a cadeira de vereador na Câmara Municipal de Teresina, o vereador Antônio José Lira (Republicanos) está próximo de deixar o posto. Em entrevista na manhã desta segunda (20) o parlamentar confirmou a articulação para tirar sua vaga no parlamento. Quarto suplente do PSD, Lira assumiu após um acordo de Jeová Alencar (Republicanos) com os outros três suplentes, porém Júnior Macedo, o 2° suplente, reivindicou a vaga e protocolou nesta manhã o requerimento de posse.



Lira criticou a medida e lembrou que iria assumir a liderança do governo. “Até agora não recebi nenhum comunicado oficial, tenho convicção do trabalho que estou fazendo, preocupado com Teresina. O prefeito me deu uma missão e estou líder do prefeito cumprindo com esse trabalho. Caso venha a se concretizar a minha saída quem perde é a cidade de Teresina , é a gestão”, disse o vereador.

Lira confirmou ainda que desistiu de ser candidato a deputado federal. “Confirmo também que não serei candidato a deputado federal pelo Republicanos, tive mais de 60 mil votos para senador e não irei ajudar uma chapa para proteger esse Tiago Duarte que me traiu. Ele não apunhalou o Antônio José Lira, ele apunhalou a cidade de Teresina. Não tem quem me faça ser candidato a federal, me coloco para a candidatura a deputado estadual”, concluiu o parlamentar.

FOTO: Tarcio Cruz/O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no