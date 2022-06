Júnior Macêdo protocola requerimento de posse na Câmara e nega atrito com Antônio Lira

O segundo suplente do PSD na Câmara Municipal de Teresina, Júnior Macêdo, protocolou na manhã desta segunda (20) o requerimento de posse para assumir a cadeira ocupada por Antônio José Lira na casa. O empresário chega para o legislativo pouco mais de um mês após a posse de Lira.



Em entrevista o empresário explicou os motivos de não ter assumido a vaga antes. “Estamos ansiosos para representar aqueles que acreditaram na gente na eleição passada, protocolamos agora pela manhã o requerimento de posso que já está na presidência da Câmara. Aguardamos ser convocado para tomarmos posse. Há dois meses tivemos uma grande perda na minha família, o meu sogro, uma pessoa que eu considerava como pai. A gente tinha alguns negócios e aquele momento não era para a gente assumir”, disse Júnior Macedo.

O empresário negou que a sua posse seja uma retaliação da prefeitura contra Antônio José Lira. “Sou o segundo o suplente, com a vacância de Renato Berger e Draga Alana nós temos o direito de fato pela vaga , não tenho problema nenhum com o presidente Jeová Alencar, admiro o seu jeito de condução. Não tenho problema nenhum com o Antônio José Lira, não tem retaliação nenhuma por parte do governo, o que existe é minha vontade de ser vereador e de representar os teresinenses”, concluiu.

