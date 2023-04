Antônio José Lira diz que base na Câmara deve ser consolidada para aprovar Reforma

A base de apoio ao prefeito Dr. Pessoa (Republicanos) na Câmara de Teresina conta atualmente com 16 votos, calcula o líder do governo, o vereador Antônio José Lira (Republicanos). O número precisa ser ampliado para que esteja garantida a aprovação da Reforma Administrativa do Poder Executivo, que deve ser apresentada na próxima semana.

Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, nessa terça-feira (19), Antônio José Lira defendeu planejamento da gestão Dr. Pessoa para que a base seja consolidada e evite os entraves que ocorreram na aprovação dos empréstimos, quando uma sessão chegou a ser esvaziada por insatisfação dos aliados que queriam liberação de emendas parlamentares.

“Para aprovar o empréstimo foi um problema. Estamos levando agora a reforma administrativa e já notamos que tem um movimento (para barrar). Tem que ter base forte. Base se forma é no início de gestão. Mas ainda dá tempo”, aconselhou o vereador ao classificar esse “movimento” de motim.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Dos 28 vereadores que votaram favorável ao empréstimo, 23 se declaram aliados da base governista, contudo, o líder diz acreditar no voto certo de apenas 16 parlamentares. “Quando estão no Palácio são 23, quando chega na Câmara são 16, e se não tiver uma articulação bem planejada esses 16 podem cair”, declarou Antônio José Lira.

A votação dos empréstimos deixou sequelas na base aliada e também entre o líder do governo e a articulação política de Dr. Pessoa. Ele se queixou da pressão sofrida do em torno do gabinete do prefeito. “Quando da tudo certinho na Câmara foi o Palácio, quando dá errado foi o líder, que faltou articulação. Articulação é um conjunto. Quem está lá no dia a dia é o líder do prefeito. Eu que sei onde o sapato aperta”, completou.

