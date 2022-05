Antônio José Lira nega irregularidade em posse na Câmara e processo deve parar na justiça

O vereador Antônio José Lira (Republicanos) negou que tenha cometido irregularidades no processo de posse na Câmara Municipal de Teresina. Quarto suplente do PSD, o parlamentar precisou da desistência de três suplentes da legenda para chegar até o parlamento . A manobra foi muito criticada nas redes sociais e o quinto suplente da sigla, Allyson Pêgo, estuda ir à justiça para tomar a vaga de Lira.



De acordo com a legislação a vaga pertenceria ao partido, o PSD. Antônio José Lira deixou o partido no último mês para se filiar ao Republicanos. A desfiliação poderia comprometer a legalidade da posse de Lira, oficializada na última quinta (05).

Em resposta Antônio José Lira atacou duramente o seu ex-companheiro de partido Allyson Pêgo. “Tiveram votos mais do que eu o Draga Alana, ele assumiu a Semel. A Cida Santiago que está dedicada à campanha dela e o empresário Júnior Macedo, os três abdicaram. Não tem nada demais, não tem nada ilegal. Esse aí (Allysson Pêgo) tem que cuidar é dos processos que tem contra ele na Conab, se ele começar a esquecer os processos e cuidar da vida do Antônio José Lira ele pode parar é preso. Um candidatozinho velho muito fraco, ele tem que se aquietar”, concluiu o vereador.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

Ex-superintendente da Conab, Alysson Pêgo ficou em quinto no PSD, com apenas 72 votos a menos que Lira. O ex-gestor lamentou os ataques e negou que tenha qualquer processo contra si. “Eu estou preferindo ouvir mais a falar neste momento. Estamos estudando a possibilidade de acionar o Ministério Público, já existe uma jurisprudência de que a vaga é do partido. Não existe qualquer processo contra mim na Conab, fizemos uma excelente gestão a frente do órgão e as denúncias não procedem”, disse Alysson Pêgo em entrevista.

Foto: Arquivo Pessoal

Vou trabalhar por Teresina

Após chegar 03h da manhã para se inscrever e falar no grande expediente na Câmara, Antônio José Lira destacou em sua primeira sessão parlamentar que espera trabalhar para mostrar os pontos positivos da gestão de Dr. Pessoa. “Chego para trabalhar e mostrar os pontos positivos da gestão do Dr. Pessoa. É um sonho chegar até a Câmara, estou muito feliz e vamos ajudar a gestão, defender e mostrar a solução para Teresina”, afirmou o parlamentar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no