Ao lado de Wellington, Rafael defende o país fora do mapa da miséria

Os pré-candidatos do PT a governador, Rafael Fonteles, e a senador, Wellington Dias, cumpriram agenda na região metropolitana de Teresina neste final de semana. Os pré-candidatos percorreram as cidades de Miguel Alves, União e Altos com moradores e lideranças, ocasião em que foram apresentadas as propostas e ideias da base governista para a região e para o Estado. Em União, a vice-prefeita Orcivane Coelho, do Progressistas, declarou apoio a Rafael e Wellington.



Em seus discursos, Rafael destacou que o papel de todo político deve ser cuidar das pessoas, em especial as que mais precisam.

“Wellington Dias fez muito por Miguel Alves, União, Altos e pelo Piauí, é só ver como era até 2002 e 20 anos depois fazer o balanço de como ficou. Queremos ainda mais para os municípios e isso será possível com esse time do povo, com o time de Lula. Cuidar das pessoas e, especialmente, dos mais necessitados deve ser a prioridade de todo político, mas, infelizmente, não é o que acontece, não é a preocupação do grupo do outro lado, que estimula o ódio, que acabou com tudo o que o povo brasileiro foi capaz de conquistar no governo de Lula e que destruiu o projeto de manter o Brasil fora do mapa da miséria”, disse.



Wellington Dias pontuou as temáticas prioritárias que estão sendo discutidas nos encontros durante a pré-campanha: "Nesses encontros estamos tratando de três coisas prioritárias: democracia, porque o Brasil tem uma democracia forte, mas queremos continuar a ter; proteção social, que significa cuidar de todos e todas, sem deixar ninguém para trás; e desenvolvimento, porque o Piauí já não é mais o “patinho feio” do Brasil, já ultrapassamos quatro de todo os itens de desenvolvimento humano, na educação, na renda e expectativa de vida”, afirmou.

O pré-candidato acrescentou ainda que as conquistas são resultado do trabalho realizado de forma integrada. “Para isso acontecer, a gente precisou de integração, por isso estamos ouvindo as pessoas, porque ainda tem muita coisa para fazer e queremos fazer juntos. Estamos tratando de sonho e de esperança, queremos o Piauí como um dos estados mais desenvolvidos do país”, completou Dias.

Em União, 10 dos 13 vereadores apoiam Rafael e Wellington: Ramiro Saraiva (PT), Professor Marcos (PT), Nilza do Sindicato (PT), Feitosa (PSD), Andersow Jardyel (PSD), Thiago Costa (PSD), Karine Rocha (Republicanos), Didi (MDB), Dr. Adailton (DEM) e Eduardo Bacelar (DEM).



Na oportunidade, a vice-prefeita do município, Orcivane Coelho, que é do Progressistas, também aderiu ao Time do Povo e irá apoiar os pré-candidatos. “Vamos engajar nessa caminhada junto com Rafael, porque acreditamos no seu talento como profissional, mas também sabendo da sua juventude e sua disponibilidade para trabalhar por União e para fazer do Piauí um Piauí que queremos”, afirmou Orcivane.

Nas duas cidades, os pré-candidatos se reuniram com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Os encontros tiveram a presença de pré-candidatos, lideranças da região e pessoas que apoiam o time de Rafael e Wellington. O encontro de União contou ainda com a presença da governadora Regina Sousa, que é filha do município, e do pré-candidato a vice-governador, o deputado Themístocles Filho.

Encontro em Altos

Ainda neste sábado (04), Rafael Fonteles e Wellington Dias participaram de um encontro promovido pelo pré-candidato a deputado federal Jadyel Alencar, realizado em Altos.

Na ocasião, mais cinco vereadores do município (Verlandim, Juniel, Gerson Fernandes, Hélio Inácio, Natan dos Projetos) e a liderança Neto Delmiro declaram apoio a Rafael. Agora, são 10 dos 13 vereadores de Altos apoiando a pré-candidatura de Rafael Fonteles e Wellington Dias.

