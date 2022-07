Após críticas, Evandro Hidd diz que adesão a Silvio Mendes condiz com estratégia do PDT

O apoio do PDT ao pré-candidato do União Brasil, Sílvio Mendes, na disputa pelo governo do estado, condiz com o movimento nacional da sigla de renovação, defendeu o presidente do PDT no Piauí, vereador Evandro Hidd, durante evento que oficializou o acordo nesta sexta-feira (22/07) em Teresina. O partido aderiu à oposição após ganhar o direito de indicar a primeira suplência na chapa de Joel Rodrigues (Progressistas) para o Senado.

Para ele, a campanha de Ciro Gomes para presidência da República carrega o desejo de mudança do país, assim como a sigla defende um projeto de desenvolvimento para o estado do Piauí e decidiu por marchar com a oposição.

“Trabalhamos, fizemos todas as conversações, seguimos de acordo com as orientações que temos com relação ao nosso candidato a presidente Ciro Gomes, adequando a ideia de mudança de Brasil e do estado do Piauí. Levantamos uma bandeira que é muito cara ao PDT que é a Educação e que também é defendida por Sílvio Mendes”, disse.

Já Sílvio Mendes rebateu as críticas que a adesão pedetista fez, sob alegação de que a sigla sempre foi alinhada com os movimentos de esquerda. O pré-candidato afirmou que a parceria é coerente com a história do partido e com o desejo de mudança no estado.

“O PDT sem dúvidas será fundamental nessa caminhada pela sua história, pelos seus propósitos, é uma aliança eticamente correta, e que aumenta a nossa coragem. Seremos instrumentos dessa missão que nós acreditamos que será possível fazer”, declarou. Sílvio Mendes citou as presenças dos vereadores Evandro Hidd, Allan Brandão e disse aguardar a adesão de Enzo Samuel, que já reforçou que segue com Rafael Fonteles.

O ministro Ciro Nogueira, que marcou presença no evento, desferiu palavras amenas ao candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, ao afirmar que já votou no xará e que o partido está muito bem representado. Ele ainda acrescentou que a sigla é sinônimo da renovação na política como os três vereadores de Teresina.

