Após indeferimento de candidatura, Gessy Lima diz que recorrerá : “Guerra continua”

A candidata do PSC ao Governo do Piauí, Gessy Lima, revelou em uma transmissão realizada em sua página oficial no instagram que recorrerá da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) que indeferiu a sua candidatura ao Governo do Estado e anulou a convenção partidária da coligação Piauí Tem Esperança, formada pelo PSC (Partido Social Cristão) e o PODEMOS. A decisão foi proferida na tarde da última segunda (12).



Além de Gessy Lima, a Justiça Eleitoral impugnou também as candidaturas a vice-governador, senador, e primeiro e segundo suplentes de senador.



Durante a transmissão a candidata criticou os ataques recebidos desde o início da campanha. “A minha candidatura continua de pé. Perdemos uma batalha, mas a guerra continua. Vocês têm observado desde o início do registro da minha candidatura, essa tentativa constante de me barrar, de impedir minha caminhada política. Não desisto, só se tirarem a minha candidatura e é o que estão tentando fazer”, afirmou. A candidata reforçou a dificuldade enfrentada e confirmou que entrará com o recurso. “Sei que o piauiense está do meu lado. O Piauí quer mudança. Não tem um vereador ou prefeito do meu lado. Hoje nós perdemos uma batalha, eu permaneço na disputa ao governo. Enquanto tiver recurso, eu estarei de pé e resistindo bravamente”, finalizou. FOTO: Jailson Soares/ O DIA

Entenda o caso:

