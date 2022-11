Após Jeová criticar secretários de Dr. Pessoa, André Lopes nega crise com legislativo

O Secretário de Governo de Teresina, André Lopes, genro de Dr. Pessoa, fez parte da equipe do prefeito que esteve na Câmara Municipal de Teresina na última terça (01). O Corpo técnico da Secretaria de Planejamento, sem a presença do Secretário João Henrique, esteve no parlamento para apresentar detalhes do Projeto de Lei Orçamentária 2023. O texto foi muito criticado por vereadores que devem reduzir o valor destinado para parentes e assessores pessoais de Dr. Pessoa.

A ida de André Lopes ao parlamento teve um caráter político, o gestor sentou com alguns vereadores para um tímido cafezinho, ao lado dele esteve o vice-prefeito Robert Rios. Sem experiência política, o secretário “terceiriza” de acordo com alguns parlamentares, a articulação com o legislativo para João Henrique Sousa e o próprio vice-prefeito. O estopim da crise entre a Prefeitura e a Câmara ocorreu na última semana, quando o presidente do legislativo, Jeová Alencar, acusou alguns secretários de se sentirem superiores a Dr. Pessoa.

O recado chegou rapidamente a André Lopes que em visita ao parlamento negou crise com os vereadores, segundo ele o clima nunca esteve tão bom. “A gente vê com normalidade, é interessante que os secretários estejam abertos a dialogar com os vereadores. Eles têm críticas para levar para a gente e é nosso papel ter essa postura de humildade. O Robert nunca esteve fora da articulação, nosso grupo nunca esteve tão coeso como hoje. O Robert é um político habilidoso e é um dos pilares da gestão, ele sempre esteve conosco”, disse André Lopes.

Já Jeová Alencar lamentou a falta de experiência dos secretários e salientou a necessidade de respeito pelo legislativo. “O Prefeito de Teresina sempre foi aberto ao diálogo, não tenho dúvida de que a Câmara precisa ser mais respeitada, alguns secretários, até pela falta de experiência, tem encontrado alguma dificuldade. Isso mostra o respeito pela Câmara”, finalizou.

