Assembleia aprova ajuda de custo de R$ 29 mil para suplentes de deputados estaduais

O plenário da Assembleia Legislativa do Piauí aprovou na sessão da última terça (28), em primeira e segunda votação, o Projeto de Resolução que irá conceder uma ajuda de custo de R$ 29 mil a deputados suplentes que assumem o mandato. A matéria, que altera o Regimento Interno da Casa, foi apresentada pelos deputados Simone Pereira (MDB), Ziza Carvalho (MDB), Gessivaldo Isaías (Republicanos), Warton Lacerda (PT), Oliveira Neto (PT), Elisângela Moura (PCdoB) e Hélio Rodrigues (PT) que assumiram recentemente e se beneficiarão diretamente com a medida.



Antes, o regimento vedava o repasse da ajuda de custo a suplente convocado dentro do mandato. Apenas deputados estaduais efetivos recebiam o benefício. Antes a verba era informalmente paga pela presidência da Assembleia, agora porém está legalizada no regimento do parlamento. O impacto inicial da medida será de mais de R$ 200 mil. A partir da alteração a ajuda de custo não será devida apenas ao suplente "reconvocado" dentro do mandato.

FOTO: Ascom Alepi

A partir de do início do próximo mês a ajuda de custo, que corresponde a um mês de salário, irá subir 10%. Em dezembro do ano passado os deputados estaduais do Piauí aumentaram em mais de R$ 9 mil os seus próprios salários . O projeto de lei aumentará de R$ 25.322,25 para R$ 34.774,64 o pagamento mensal dos parlamentares.

De acordo com o texto o subsídio mensal deve subir para R$ 29.469,99 a partir de 1º de janeiro de 2023. A partir de 1º de abril de 2023, R$ 31.238,19, a partir de 1º de fevereiro de 2024 R$ 33.006,39; e a partir de 1º de fevereiro de 2025, R$ 34.774,64. Todos ficando com o mesmo subsídio.

Com Informações Ascom Alepi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no