Assembleia empossa deputados e elege dois presidentes pela primeira vez na história

A Assembleia Legislativa do Piauí empossou na manhã desta quarta (01) os 30 deputados estaduais que irão compor a casa na 20ª Legislatura que se estenderá até janeiro de 2027. Com um clima de estabilidade após o acordo entre o PT e o MDB os parlamentares assumiram e em seguida irão eleger pela primeira vez dois presidentes na história.



Com dez novos deputados estaduais e apenas cinco partidos com representação, representando 33% de mudança no parlamento, a base governista terá uma legislatura confortável na Assembleia com 22 deputados. Oito parlamentares devem compor a oposição. Na chegada o Governador Rafael Fonteles elogiou o momento vivido no estado e apontou que "Piauí tem a maior janela de investimentos da história" .

O Presidente da casa, Franzé Silva (PT), afirmou que o maior desafio será dar continuidade ao crescimento do estado. “Vamos trabalhar para fazer uma gestão alinhada com o executivo em busca de melhorar a vida do cidadão piauiense. Para dar continuidade ao desenvolvimento do nosso estado. O Piauí foi um dos poucos estados que registrou crescimento em 2022 e vamos trabalhar para evoluir ainda mais. Queremos riscar a insegurança alimentar, aumentar a capacidade de emprego e ampliar a capacidade de obras estruturantes. O Governo vai apresentar esse projeto e vamos aprovar aqui na casa”, afirmou.

Decano na casa, o oposicionista Wilson Brandão (Progressistas), lembrou o seu primeiro mandato em 1991 e afirmou que o bloco terá uma postura combativa. “Estou aqui na casa a 32 anos, o melhor sempre é a busca do entendimento. É com esse entusiasmo que chegamos aqui para o nono mandato, buscando os mesmos ideais que tínhamos em 1991, quando chegamos para o primeiro mandato. É importante para todo governo que haja oposição, faremos uma oposição com responsabilidade aprovando o que é importante e necessário para o Piauí”, disse o parlamentar.

Deputado estadual mais votado, Georgiano Neto (MDB), com 109 mil votos, revelou o que espera para a próxima legislatura. “A expectativa é de mais trabalho. Nosso mandato tem a marca da dedicação e do compromisso apresentado ao longo dos dois primeiros mandatos. Agora com energia e renovado para trabalharmos ao longo dos quatro anos. O parlamento acompanha com muito otimismo esse momento vivido no Piauí. Com certeza teremos um governo eficiente”

