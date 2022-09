Bárbara projeta vitória de Sílvio Mendes com dobro de votos em Teresina

O candidato ao governo Sílvio Mendes (União Brasil) poderá vencer em Teresina, seu trunfo eleitoral, com o dobro de votos frente ao candidato Rafael Fonteles (PT), projeta a candidata a deputada estadual Bárbara Soares (Progressistas), filha do ex-prefeito Firmino Filho. Ele descreveu a receptividade de Sílvio nos bairros da capital como um termômetro eleitoral.

“Estamos cada dia mais confiantes na nossa maioria em Teresina. Sílvio Mendes é muito bem recebido isso fortalece nosso pensamento de que podemos vencer com o dobrou ou quiçá o triplo do nosso opositor”, aposta a candidata.

Ela observa que nos municípios do interior do estado o nome do principal candidato de oposição chega forte com o trabalho do ministro do Ciro Nogueira (Progressistas) e deverá ter maioria nos principais colégios eleitorais do interior.

“Estamos muito forte na capital, mas a campanha do nosso candidato ao governo tem crescido muito. Foi o que a gente sempre quis era impermeabilidade em todo nosso Piauí. Junto com o senador Ciro Nogueira conseguimos isso. Ciro foi um verdadeiro governador do Piauí”, afirmou.

