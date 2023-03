Bárbara sobre disputar prefeitura de Teresina: “tudo pode acontecer, inclusive nada"

A deputada estadual Bárbara do Firmino (Progressistas) não descarta disputar a Prefeitura de Teresina em 2024, assim como não confirma que tenha interesse em concorrer. Nesta quarta-feira (1º), a parlamentar comentou a visita que fez ao ex-senador Elmano Férrer e explicou que no encontro pouco foi conversado sobre o cenário político para o próximo ano.

“Existe a possibilidade para tudo na vida. A gente pode esperar tudo, inclusive nada. Acho muito cedo estarmos falando de eleição 2024. Isso é uma coisa que temos que deixar para depois. Temos que focar em fazer o nosso mandato na Alepi”, disse.

Porém, Bárbara confirmou que tem conversas com vários partidos políticos e citou a proximidade que tem tido com o vice-governador Themístocles Filho (MDB). Uma chapa que reúna Bárbara e deputado federal Marcos Aurélio Sampaio é ventilada nos bastidores. Sobre uma possível saída do Progressista, a deputada se dividiu em afirmar que nada está definido com a declaração que a sigla está unida para chegar ao Palácio da Cidade.

“A gente ainda não definiu, mas estamos conversando com todos partidos. Minha mãe é muito amiga do vice-governador Themístocles Filhos. Ele nos ajudou bastante nesse momento de dificuldade que tivemos apesar da briga interna que a mídia criou entre Themístocles e Firmino Filho. Convido todo partido que queira conversar e formar chapa para um diálogo com o Progressistas. O Progressista está unido rumo a Prefeitura de Teresina”, declarou.

O senador Ciro Nogueira, articulista do Progressistas, convocou uma reunião com os deputados do partido e com nomes que foram candidatos nas eleições do ano passado para debater o cenário eleitoral na capital em 2024.

